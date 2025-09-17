YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608

YÖK, 19 milyon 268 bin 608 sayısının mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, kendi isteğiyle kaydını sildirme ve diğer nedenlerle kaydı silinen öğrenci toplamını ifade ettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:58
YÖK'ten "üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere" ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 19 milyon 268 bin 608 sayısının neyi ifade ettiği konusunda resmi bir açıklama yayımladı. Kurul, bu rakamın tek başına eğitimden kopuşu göstermediğini vurguladı.

Açıklamanın ana başlıkları

YÖK açıklamasında, 19 milyon 268 bin 608 rakamının; mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, başka programa kayıt yaptırma, üniversite tarafından kayıt silme, öğrencinin kendi isteğiyle kaydını sildirme ve vefat gibi farklı nedenlerle kaydı silinen toplam öğrenci sayısını ifade ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "1 Ocak 2015'ten bugüne açık öğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere kendi isteğiyle kayıtlı olduğu yükseköğretim programından kaydını sildiren öğrenci sayısının 2 milyon 806 bin 779 olduğu" belirtildi.

Bu öğrencilerden 1 milyon 405 bin 830'unun başka bir yükseköğretim programında daha kaydı bulunduğu ifade edilerek, "Dolayısıyla son 10 yıl 9 ayda, kendi isteğiyle kaydını sildirerek 'yükseköğretim öğrencisi' vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949'dur." bilgisine yer verildi.

Üniversite tarafından; başarısızlık, ders kaydını yenilememe, eksik belge gibi nedenlerle kaydı silinen toplam öğrenci sayısının 4 milyon 398 bin 166 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, belirtilen dönemde 10 milyon 65 bin 72 öğrencinin mezun olduğu, 1 milyon 986 bin 993 öğrencinin yatay geçiş, aktarma veya başka programa kayıt yaptırma suretiyle yükseköğrenimine devam ettiği vurgulandı. Öğrencilerin program veya üniversite değişikliği sürecinde önceki programdan kaydı silinmekte ve yeni programa kaydı yapılmaktadır. Bu süreçte ayrıca 11 bin 598 öğrencinin vefat nedeniyle kaydı silinmiştir.

Sonuç olarak YÖK, "Dolayısıyla 19 milyon 268 bin 608 rakamı, çeşitli nedenlerle (mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, başka programa kayıt yaptırma, üniversite tarafından kayıt silme, kendi isteğiyle kaydını sildirme, vefat) kayıt silme işlemi yapılan toplam öğrenci sayısını ifade etmektedir." ifadelerine yer verdi.

