YÖK Başkanı Özvar 2025-YKS Başvurularını Duyurdu

YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularının bugünden itibaren başladığını duyurdu.

Sosyal Medyadan Paylaşım

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-YKS başvurularının başlangıcını belirtilerek, "Bizler öğrencilerimizi, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, donanımlı ve çok yönlü bireyler olarak üniversitelerimizden mezun etmek için çalışıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Geleceğiniz için önemli olan bu süreçte hepinize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.