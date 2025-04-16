YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan Gazze Açıklaması: 'Kapılarımız Açık!'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen Senato Toplantısı'na katıldı. Gazze'deki olayları eleştirerek üniversitelerinden atılan uluslararası bilim insanlarına destek sözü veren Özvar, "Uluslararası üniversitelerde bu durumda olan öğretim elemanlarına üniversitelerimizin kapıları açıktır." dedi.

Gaziantep'te bir dizi ziyarette bulunan Özvar, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına sağlayacağı bedava yüksek öğrenim imkânlarına da değinen Özvar, "Uluslararası öğrencilere makul ücretlerle eğitim sunmamız, Türk üniversitelerinin cazibesini artıran önemli bir unsurdur." diye konuştu.

Özvar, jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle yüksek öğrenimde zorluk yaşayan öğretim elemanlarına destek vermek adına Türk üniversitelerinin kapılarını açtığını vurgulayarak, "Gazze'de pek çok üniversite var ve bu kıyımdan ciddi şekilde etkilendi. Biz elimizden geldiği ölçüde, öğretim elemanlarına ve üniversitelerini kaybetmiş öğrencilere kapılarımızı açmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk üniversitelerinin sadece kendi öğrencilerine değil, askeri çatışmalar nedeniyle zorluk çeken diğer İslam ülkelerindeki üniversitelere de kapılarını açtığını belirten Özvar, "Türkiye, bilim insanlarına ve öğrencilere olabildiğince destek vermeye devam edecek." dedi.

Özvar, "Gazze'deki olaylar sebebiyle ifade hürriyetinden istifade ederek, bu insanlık dramına eleştiri getiren uluslararası pek çok bilim insanı üniversitelerinden atılmakta. Rektör arkadaşlarımdan rica ediyorum; zor durumda olan bilim insanlarına kapılarımızı açalım." şeklinde sivil aracılığıyla destek çağrısı yaptı.

Son olarak, Gaziantep’in sanayi-üniversite iş birliği için uygun bir şehir olduğunu belirten Özvar, Bilim Kafe'de öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Etkinliğe GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (ortada), Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (GİBTÜ) ziyaret ederek Senato Toplantısı'na katıldı. Özvar, burada açıklamalarda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (ortada), Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (GİBTÜ) ziyaret ederek Senato Toplantısı'na katıldı. Özvar, burada açıklamalarda bulundu.