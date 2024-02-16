Bist 100
9.268,91 0%
DOLAR
30,83 0,31%
EURO
33,21 -0,07%
ALTIN
1.987,79 0,4%

YÖK burs ücretlerini artırdığını duyurdu: Lisans ve lisansüstü burs fiyatları artırıldı

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs veren YÖK ve TÜBİTAK, burs miktarlarında artış yaptı.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:38
YÖK burs ücretlerini artırdığını duyurdu: Lisans ve lisansüstü burs fiyatları artırıldı

YÖK, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verdiği burs miktarlarını Nisan ayı itibarıyla arttırdı. Yeni burs miktarları, YÖK Doktora Bursu alan ve çalışmayan öğrenciler için 12 bin TL, çalışanlar için 4 bin TL oldu. Ayrıca, devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada giren ve kaydolan öğrencilere 3 bin TL, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında okuyan lisans öğrencilerine de 3 bin TL burs verilecek.

TÜBİTAK, projelerde burs alan lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs miktarlarını arttırdı. Yeni burs miktarları, çalışmayan lisans öğrencisi için 4 bin TL, yüksek lisans öğrencisi için 13 bin 500 TL, doktora öğrencisi için 20 bin TL ve doktora sonrası araştırmacılar için 27 bin TL oldu. Çalışan yüksek lisans öğrencileri 4 bin TL, doktora öğrencileri de 5 bin 500 TL burs alacak.

İLGİLİ HABERLER

Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BOTAŞ ve TPAO’nun adını kullanarak dolandıran çete nasıl çalışıyor?
2
İliç maden ocağının bulunduğu bölgeye Acil Müdahale Ünitesi kuruldu
3
Irak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
4
Erzincan maden ocağında mahsur kalan personellerin arama çalışmalarında yoğun metal tespit edildi
5
Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bine dayandı
6
YÖK burs ücretlerini artırdığını duyurdu: Lisans ve lisansüstü burs fiyatları artırıldı
7
Elazığ madende göçük altında kalan işçilerin yeri tespit edildi

Doları olan bayram edecek, olmayan karalar bağlayacak! 48 TL için tarih verildi

Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Çanakkale Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 19 Farklı Meslekte Kamu Personeli ve İşçi Alacak! Başvuru Detayları!

Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!

Emekliye, kadına dev destek! 1.000 TL ve 500 TL her ay ödenecek

En az lise mezunu KPSS 50 puanla, bahçivan, temizlikçi, büro ve sağlık personeli olma fırsatı

Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

O belediye KPSS 60, 65, ve 70 puanla en az lise mezunu memur alımı yapacak! İşte başvuru detayları

Sık sık kramp sancısı çekenler sürekli tüketsin! Vücudu magnezyum deposuna çeviriyor

Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

İkili alımlarda tanesi 20 TL’ye düşüyor! Her eve lazım o ürün satışta