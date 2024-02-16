YÖK burs ücretlerini artırdığını duyurdu: Lisans ve lisansüstü burs fiyatları artırıldı

YÖK, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verdiği burs miktarlarını Nisan ayı itibarıyla arttırdı. Yeni burs miktarları, YÖK Doktora Bursu alan ve çalışmayan öğrenciler için 12 bin TL, çalışanlar için 4 bin TL oldu. Ayrıca, devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada giren ve kaydolan öğrencilere 3 bin TL, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında okuyan lisans öğrencilerine de 3 bin TL burs verilecek.

TÜBİTAK, projelerde burs alan lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs miktarlarını arttırdı. Yeni burs miktarları, çalışmayan lisans öğrencisi için 4 bin TL, yüksek lisans öğrencisi için 13 bin 500 TL, doktora öğrencisi için 20 bin TL ve doktora sonrası araştırmacılar için 27 bin TL oldu. Çalışan yüksek lisans öğrencileri 4 bin TL, doktora öğrencileri de 5 bin 500 TL burs alacak.