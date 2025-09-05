YÖK'ten Uyarı: Yurt Dışında Eğitimde 'Denklik' ve Yanıltıcı Sloganlara Dikkat

YÖK'ten uyarı: Denklik ve yanıltıcı sloganlara dikkat

Öğrenciler e-Devlet üzerinden YÖK tarafından tanınan kurumları kontrol etmeli

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere önemli bir uyarıda bulundu. Kurul, öğrencilerin tercih ve başvuru süreçlerinde denklik ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş koşullarını göz önünde bulundurmalarının gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, kayıt dönemlerinde bazı yurt dışı üniversitelerinin öğrenci çekmek için 'YÖK denkliği', 'YÖK tanınırlığı' ve 'YÖK desteği' gibi sloganlar kullandıkları ve bunun yanıltıcı olabildiği belirtildi. YÖK, öğrencilerin bu tür reklam ve duyurulara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Kurulun açıklamasında yer alan ifadeye göre: 'Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir.'

Açıklamada ayrıca, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebilecekleri ve tercihlerini bu doğrultuda yapmalarının önemli olduğu hatırlatıldı.

YÖK, öğrencilerin mağduriyet yaşamasını önlemek için başvuru öncesi şartları ve tanınırlık durumunu kontrol etmelerini ve yanıltıcı sloganlara itibar etmemelerini tavsiye etti.