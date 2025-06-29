YÖK'ün 34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı ile Mezuniyet Sevinci

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2023 yılında hayata geçirilen 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı, çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için yeni bir kapı araladı. Bu kontenjandan faydalanan üç kadın, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mezuniyet Töreni

54 yaşındaki Hülya İlkay Emek, 50 yaşındaki Zeynep Kaya ve 48 yaşındaki Zeynep Topal, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen törene katıldı ve diplomalarını alarak kep attı. Okul Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili, törende yaptığı konuşmada, bu kıymetli öğrencilerin üniversite heyecanını paylaştığı için gururlu olduklarını vurguladı.

Hayatlarının Dönüm Noktası

Zeynep Topal, iki çocuk annesi olarak, eğitiminin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtti. "Harika bir iki yıl geçirdim," diyen Topal, "Turizm Rehberliği Programı’nı seçtim ve stajıyla eğitimim daha da değer kazandı. Ağustos’ta Dikey Geçiş Sınavı’na gireceğim ve turizm alanında 4 yıllık bölüme devam etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Bitiş ve Yeni Başlangıçlar

Devlet memuru olan Hülya İlkay Emek ise, hayat şartlarından dolayı yüksek öğrenimini tamamlayamadığını ancak 54 yaşında Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Okuma aşkımı tazelemek ve işime katkıda bulunmak için okudum. Her zorlukta başardım, büyük bir mutluluk duyuyorum," dedi.

Hayallerin Peşinden Koşmaya Teşvik

Zeynep Kaya, 20 yaşından beri okumayı çok istediğini fakat çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini sürdüremediğini ifade etti. Yarım kalan hayalini tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Kaya, "Seneye 4 yıllık üniversite sınavına gireceğim. Okumaktan vazgeçmesinler, hayallerini gerçekleştirsinler." diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için 2023'te hayata geçirilen "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı"ndan faydalanan 3 kişi, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Ek kontenjan uygulamasından yararlanan 54 yaşındaki Hülya İlkay Emek (solda), 50 yaşındaki Zeynep Kaya (sağda) ve 48 yaşındaki Zeynep Topal, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende diplomalarını alıp kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için 2023'te hayata geçirilen "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı"ndan faydalanan 3 kişi, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Ek kontenjan uygulamasından yararlanan 54 yaşındaki Hülya İlkay Emek (solda), 50 yaşındaki Zeynep Kaya (sağda) ve 48 yaşındaki Zeynep Topal, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende diplomalarını alıp kep atmanın mutluluğunu yaşadı.