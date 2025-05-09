Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası Sergisi Rami Kütüphanesi'nde Açıldı

Rami Kütüphanesi'nde Hac Yolculuğuna Dair Eşsiz Bir Sergi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, İstanbul’daki Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin, haccın insanlık tarihindeki derin manasını ortaya koyduğunu belirtti.

Hac Seyahatlerinin Kültürel Önemi

Ersoy, haccın yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda ilm, kültür ve sanat ile yoğrulmuş bir geçmişin taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Sergide yer alan eserlerin, geçmiş zamanların ilim ve sanat anlayışını günümüze taşıdığını ifade etti. Özellikle Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara gibi mukaddes mekanların minyatürlerinde ince sanat zevkini görmek mümkün.

Nadide Eserler Ziyaretçilerini Bekliyor

Bakan Ersoy, sergide sergilenen Mushaf, menzil listeleri ve surre defterlerinin yalnızca ilmi değer taşımadığını, aynı zamanda estetik açıdan da dikkat çektiğini belirtti. Birçok nadide eserin, ilk kez gün yüzüne çıktığını vurgulayan Ersoy, serginin ziyaretçilere yalnızca bir yolculuğun hikayesini değil, medeniyetin hafızasını da sunduğunu kaydetti.

TÜYEK'in 15. Yılı

TÜYEK'in bu yıl 15. kuruluş yıldönümünü kutladığını hatırlatan Ersoy, bu kurumun yaklaşık 500 uzman ve personeli ile dünyanın en büyük yazma eser kuruluşu haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, Türk ve İslam Eserleri Müzesi gibi önemli kurumlarda yazma eserlerin dijitalleştirilmesi üzerine çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Sergi Hakkında Bilgiler

İstanbul Valisi Davut Gül de serginin önemine değinerek, İstanbul'un her köşesinde kültür ve sanatın iç içe geçtiğini belirtti. Coşkun Yılmaz, serginin geniş kitlelerce görülmesi gerektiğini ve bu fikirle hazırlanan serginin hac mevsimine uygun olarak düzenlendiğini ifade etti.

Sergide, menzilnameler, hac risaleleri, minyatürler ve gravürlerden oluşan tarihi belgeler yer alıyor. Ziyaretçiler, 11 Temmuz'a kadar bu eşsiz sergiyi gezme imkanı bulabilecekler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.