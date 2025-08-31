DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.457.567,09 0,15%

Yönter: İstanbul'da 'rüşvet ve yolsuzluk tezgahı' kuruldu

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Beykoz ziyaretinde İstanbul'da rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı, muhtar taleplerini iletti ve yetkililere çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:12
Yönter: İstanbul'da 'rüşvet ve yolsuzluk tezgahı' kuruldu

Yönter: İstanbul'da 'rüşvet ve yolsuzluk tezgahı' kuruldu

Beykoz'da muhtarlarla buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Beykoz'daki İstanbul Kuş Cenneti'nde muhtarlar ve sivil toplum temsilcileriyle yaptığı toplantıda İstanbul'daki iddiaları sert sözlerle ele aldı.

"İstanbul'da bir rüşvet, yolsuzluk tezgahı kurulmuş. Vatandaşın, devletin kaynakları, birilerinin cebine gitmiş." diyen Yönter, ihalelerden alınan komisyonların bazı kişileri zenginleştirdiğini, güvenlik kameralarının bantla kapatıldığını ve rüşvetin "baklava kutularında" taşındığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrı

Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu iddialara yanıt vermesi gerektiğini söyleyerek, "Haysiyeti varsa, siyasi ahlakı varsa... millete çıkıp özür dilemesi lazım" ifadelerini kullandı. Yönter, rüşvetçilere ve hırsızlara karşı hoşgörü gösterilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Yönter, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve diğer yargı mensuplarına destek vererek, "Devletin malına göz koyan, haramzadelerin gözünü oymak için mücadele ediyorlar. Bunun yolu hukuk, adalet." dedi.

Cumhur İttifakı ve 'çalınan yıllar' eleştirisi

Yönter, Cumhur İttifakı'nın icraat odaklı olduğunu belirterek İstanbul'un "çalınan yılları" olduğuna dikkat çekti ve "Heba olan, geride kalan yaklaşık 5-6 yıllık bir dilimi var" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Yerel talepler: Beykoz'un sorunları ve ulaşım

Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Yönter, Beykoz'un Tokatköy ve Kavacık Mahallesi başta olmak üzere hizmet eksikliklerine işaret etti. Yönter, "Biz bu çalınan paralarla Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nin niye sorununu çözmüyoruz?" diye sordu.

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı Cengizhan Turaman, İBB'nin İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı kaldırmasına tepki gösterdi. Turaman, Beykoz ve Sarıyer halkının ulaşımda mağdur olduğunu ve arabalı vapurun elimizden alındığını söyledi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Recep Baltacı'nın, Beykoz Cumhuriyet Caddesi'ndeki keskin viraj nedeniyle trafik kazalarının artmasına ilişkin talebini dinleyen Yönter, cep telefonuyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı arayarak sorunun çözümü için girişimde bulundu. Bakan Yumaklı da sorunun çözüleceğini belirtti.

'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Yönter, Cumhur İttifakı olarak "yeni yüzyıla mühür vuracaklarını" ve adım adım "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşacaklarını ifade etti. Sürecin şeffaf ve herkesin desteklediği bir adım olduğunu söyleyen Yönter, Suriye meselesi ve örgütün silah bırakmasının önemine dikkat çekti: "Türkiye'mizin önü aydınlıktır."

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta da muhtarlar olarak Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirtti ve birlik mesajı verdi.

Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi ziyareti

Programın ardından Yönter, av sezonunun açılması nedeniyle Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Tamer Çakıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri Adnan Üstün ve Orhan Türker ile görüşen Yönter, av sezonunun hayırlı olmasını diledi. Ziyaretin sonunda kurban kesildi ve dua edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (sağ 3), Beykoz'daki İstanbul Kuş Cenneti'nde...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (sağ 3), Beykoz'daki İstanbul Kuş Cenneti'nde muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (sağ 3), Beykoz'daki İstanbul Kuş Cenneti'nde...

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın: Yakutiye Kırmızıtaş'ta Müdahale Sürüyor
2
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü
3
İnan'dan İzmir'deki Su Kesintilerine Sert Eleştiri
4
Diyarbakır'da 13 Yaşındaki Çocuğun Ruhsatsız Silahı Kuzenini Yaraladı
5
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Kıyasıya Rekabet
6
Tokat Yeşilyurt'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
7
Tülay Hatimoğulları'ndan Kadıköy'de 1 Eylül Barış Çağrısı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta