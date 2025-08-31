Yönter: İstanbul'da 'rüşvet ve yolsuzluk tezgahı' kuruldu

Beykoz'da muhtarlarla buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Beykoz'daki İstanbul Kuş Cenneti'nde muhtarlar ve sivil toplum temsilcileriyle yaptığı toplantıda İstanbul'daki iddiaları sert sözlerle ele aldı.

"İstanbul'da bir rüşvet, yolsuzluk tezgahı kurulmuş. Vatandaşın, devletin kaynakları, birilerinin cebine gitmiş." diyen Yönter, ihalelerden alınan komisyonların bazı kişileri zenginleştirdiğini, güvenlik kameralarının bantla kapatıldığını ve rüşvetin "baklava kutularında" taşındığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrı

Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu iddialara yanıt vermesi gerektiğini söyleyerek, "Haysiyeti varsa, siyasi ahlakı varsa... millete çıkıp özür dilemesi lazım" ifadelerini kullandı. Yönter, rüşvetçilere ve hırsızlara karşı hoşgörü gösterilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Yönter, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve diğer yargı mensuplarına destek vererek, "Devletin malına göz koyan, haramzadelerin gözünü oymak için mücadele ediyorlar. Bunun yolu hukuk, adalet." dedi.

Cumhur İttifakı ve 'çalınan yıllar' eleştirisi

Yönter, Cumhur İttifakı'nın icraat odaklı olduğunu belirterek İstanbul'un "çalınan yılları" olduğuna dikkat çekti ve "Heba olan, geride kalan yaklaşık 5-6 yıllık bir dilimi var" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Yerel talepler: Beykoz'un sorunları ve ulaşım

Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Yönter, Beykoz'un Tokatköy ve Kavacık Mahallesi başta olmak üzere hizmet eksikliklerine işaret etti. Yönter, "Biz bu çalınan paralarla Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nin niye sorununu çözmüyoruz?" diye sordu.

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı Cengizhan Turaman, İBB'nin İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı kaldırmasına tepki gösterdi. Turaman, Beykoz ve Sarıyer halkının ulaşımda mağdur olduğunu ve arabalı vapurun elimizden alındığını söyledi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Recep Baltacı'nın, Beykoz Cumhuriyet Caddesi'ndeki keskin viraj nedeniyle trafik kazalarının artmasına ilişkin talebini dinleyen Yönter, cep telefonuyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı arayarak sorunun çözümü için girişimde bulundu. Bakan Yumaklı da sorunun çözüleceğini belirtti.

'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Yönter, Cumhur İttifakı olarak "yeni yüzyıla mühür vuracaklarını" ve adım adım "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşacaklarını ifade etti. Sürecin şeffaf ve herkesin desteklediği bir adım olduğunu söyleyen Yönter, Suriye meselesi ve örgütün silah bırakmasının önemine dikkat çekti: "Türkiye'mizin önü aydınlıktır."

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta da muhtarlar olarak Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirtti ve birlik mesajı verdi.

Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi ziyareti

Programın ardından Yönter, av sezonunun açılması nedeniyle Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Tamer Çakıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri Adnan Üstün ve Orhan Türker ile görüşen Yönter, av sezonunun hayırlı olmasını diledi. Ziyaretin sonunda kurban kesildi ve dua edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (sağ 3), Beykoz'daki İstanbul Kuş Cenneti'nde muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.