Yotam Cohen'den İsrail´de Esirler İçin Çarpıcı Açıklama

Yotam Cohen’den Sert Eleştiriler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde esir olan Nimrod Cohen’in kardeşi Yotam Cohen, Tel Aviv'de gerçekleştirilen büyük bir gösteride yaptığı konuşmada, İsrailli olmak utanç verici ifadesiyle dikkatleri üzerine çekti. Cohen, farklı ülkelerin liderlerinin İsrail’in esirlerini kurtarmakla ilgilenmediğini belirterek, hükümetin esir takası ve ateşkes konusundaki tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Esir Yakınlarından Gösteri

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek veren binlerce kişi, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi için Tel Aviv'deki Kirya askeri üssü ve 'rehineler meydanı' olarak adlandırdıkları alanda toplandı. Yaklaşık 2 bin kişilik bir kalabalığa hitaben konuşan Yotam Cohen, ABD’nin Hamas ile doğrudan müzakere ettiğini vurgulayarak, bu durumun İsrail’in esirlerini kurtarma çabasına olan ilgisizliğini gösterdiğini ifade etti.

Hükümete Sert Eleştiriler

Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in esirlerin büyük çoğunluğunun öldüğü düşüncesiyle anlaşmayı gereksiz gördüğünü ileri sürdü. Ayrıca, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini ve Philadelphi Koridoru’ndan çekilmediğini hatırlatarak, her 6 esirden 1’inin İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybettiğini aktardı.

Protestolarda Arbede

Gösteride bulunanların taleplerine rağmen, İsrail polisi gösteriye müdahale ederek, Kirya askeri üssündeki protestoya katılmak isteyenlerin geçişine izin vermedi ve bu durum arbede çıkmasına neden oldu. Protesto sırasında bir konuşma yapan Ofer Calderon'un kuzeni Yifat Calderon, gösterinin sabaha kadar sürmesini istedi.

Gelecek İhtimalleri ve Anlaşma Süreci

Görüşmelerin ve özellikle gaseteye yönelik saldırılar konusunda açıklamalar yapan Yotam Cohen, hükümetin esirlerin geri getirilmesi konusunda yeterince çaba göstermediğini öne sürdü. Üç aşamadan oluşması planlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının 16. gününde, ikinci aşama müzakereleri henüz başlamadığı için hükümet eleştiriliyor.

Demokratları ve hükümeti eleştiren başka isimler de oldu; Einav Zangauker, hükümetin esirlerin geri getirilmesi için yeterli niyetinin olmadığını belirterek, durumu yetersiz bulduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Karina Ariev de hükümetten anlaşmanın sürdürülmesi yönünde taleplerde bulundu.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak, Tel Aviv yönetiminin saldırılara yeniden başlayacağına dair iddialar basının gündeminde yer alıyor.