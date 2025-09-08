Youth Demand BBC Manchester Girişinde Oturma Eylemi Düzenledi

Manchester'da lobi önünde protesto

Filistin'e destek eylemleriyle tanınan Youth Demand grubu, İngiltere'de BBC'nin Manchester ofisinin giriş katında oturma eylemi gerçekleştirdi.

Grubun, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bir grup eylemci BBC ofisinin giriş katında oturarak İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısında bulundu.

Protestocular, BBC Manchester ofisi lobisinde "İsrail'i silahlandırmayı durdur" pankartı açtı ve Filistin bayrakları taşıdı.

Açıklamada yer alan ifadeler arasında "BBC, soykırımın işbirlikçisidir. BBC, İsrail'in savaş suçlarını haberleştirmezken Filistinliler aç bırakılıyor ya da katlediliyor." yer aldı.

Youth Demand'in daha önceki eylemlerine de değinilen metinde, grup tarafından Londra'nın ünlü Oxford Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı ve Londra Maratonu'nu durdurma girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Youth Demand eylemcileri, dünyaca ünlü Ulusal Galeri'de sergilenen Pablo Picasso'nun "La Maternite (Annelik)" tablosu üzerine Anadolu Ajansı

Not: Orijinal metin burada kesilmiştir.