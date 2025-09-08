Youth Demand BBC Manchester Girişinde Oturma Eylemi Düzenledi

Filistin yanlısı Youth Demand, BBC Manchester ofisinin giriş katında oturma eylemi yaparak İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:54
Youth Demand BBC Manchester Girişinde Oturma Eylemi Düzenledi

Youth Demand BBC Manchester Girişinde Oturma Eylemi Düzenledi

Manchester'da lobi önünde protesto

Filistin'e destek eylemleriyle tanınan Youth Demand grubu, İngiltere'de BBC'nin Manchester ofisinin giriş katında oturma eylemi gerçekleştirdi.

Grubun, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bir grup eylemci BBC ofisinin giriş katında oturarak İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısında bulundu.

Protestocular, BBC Manchester ofisi lobisinde "İsrail'i silahlandırmayı durdur" pankartı açtı ve Filistin bayrakları taşıdı.

Açıklamada yer alan ifadeler arasında "BBC, soykırımın işbirlikçisidir. BBC, İsrail'in savaş suçlarını haberleştirmezken Filistinliler aç bırakılıyor ya da katlediliyor." yer aldı.

Youth Demand'in daha önceki eylemlerine de değinilen metinde, grup tarafından Londra'nın ünlü Oxford Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı ve Londra Maratonu'nu durdurma girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Youth Demand eylemcileri, dünyaca ünlü Ulusal Galeri'de sergilenen Pablo Picasso'nun "La Maternite (Annelik)" tablosu üzerine Anadolu Ajansı

Not: Orijinal metin burada kesilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
5
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
6
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat