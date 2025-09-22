YouTube, Maduro'nun Resmi Kanalını Gerekçe Gösterilmeden Kapattı

YouTube, Maduro'nun Resmi Kanalını Gerekçe Gösterilmeden Kapatıldı
Telesur, X üzerinden duyurdu; kanal 200 binden fazla takipçiye sahipti
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmi YouTube hesabının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı bildirildi.
Telesur internet sitesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, video paylaşım platformu YouTube'un Maduro'nun resmi kanalını kapattığı ifade edildi.
Hesap erişime kapatılmadan önce 200 binden fazla takipçiye sahipti ve Venezuela Devlet Başkanı'nın konuşmalarının yanı sıra Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından klipler yayınlamak için kullanılıyordu.