YouTube, Maduro'nun Resmi Kanalını Gerekçe Gösterilmeden Kapattı

YouTube, gerekçe göstermeden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmi kanalını kapattı; hesap 200 binden fazla takipçiye sahipti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:29
Telesur, X üzerinden duyurdu; kanal 200 binden fazla takipçiye sahipti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmi YouTube hesabının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı bildirildi.

Telesur internet sitesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, video paylaşım platformu YouTube'un Maduro'nun resmi kanalını kapattığı ifade edildi.

Hesap erişime kapatılmadan önce 200 binden fazla takipçiye sahipti ve Venezuela Devlet Başkanı'nın konuşmalarının yanı sıra Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından klipler yayınlamak için kullanılıyordu.

