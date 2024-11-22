Yozgat Hal ve İş Merkezi'nde Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Yozgat Hal ve İş Merkezi'nde Yangın Panik Yarattı

Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nin çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, söz konusu iş merkezinde bulunan bir pide fırınından kaynaklanan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Esnafın İhbarıyla Hızlı Müdahale

Yangının dumanını gören esnaf, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının büyümeden söndürülmesini sağladı. Ancak, yangın nedeniyle çatıda bazı maddi hasarların oluştuğu bildirildi.

Başkan Arslan Açıklama Yaptı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yangın sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, herhangi bir can kaybı yok. Ancak, çatıda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.