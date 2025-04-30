DOLAR
38,48 0,19%
EURO
43,93 0,73%
ALTIN
4.058,85 1,12%
BITCOIN
3.660.482,37 -0,32%

Yozgat'ta 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. H.C., cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:24
Yozgat'ta 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta, hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, aranan şahısların yakalanması amacıyla düzenli çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Tekkeyenicesi köyü'nde gerçekleştirdikleri operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan H.C.'yi yakaladı. H.C., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...

Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Astsubay Hüseyin Uzun Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
3
Yumurta Fiyatlarında Düşüş: İhracat Süreçleri ve Kesintiler Etkili Oldu
4
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Akrabasının Cenaze Törenine Katıldı
5
İlkbaharın Renkleriyle Yıldız Dağları Canlandı
6
NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki Semineri Başarıyla Gerçekleşti
7
Tekirdağ'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı