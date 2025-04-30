Yozgat'ta 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta, hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, aranan şahısların yakalanması amacıyla düzenli çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Tekkeyenicesi köyü'nde gerçekleştirdikleri operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan H.C.'yi yakaladı. H.C., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.