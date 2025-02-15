Yozgat'ta 3 Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Yozgat'ta Hükümlüler Jandarma tarafından Ele Geçirildi

Yozgat'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yapılan operasyonlarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki aranan şahısları tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.V. ve N.Ç. ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan Y.E. yakalandı.

Hükümlüler, gözaltına alındıktan sonra gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.