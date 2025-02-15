Yozgat'ta 3 Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Jandarma'nın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:39
Yozgat'ta 3 Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Yozgat'ta Hükümlüler Jandarma tarafından Ele Geçirildi

Yozgat'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yapılan operasyonlarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki aranan şahısları tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.V. ve N.Ç. ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan Y.E. yakalandı.

Hükümlüler, gözaltına alındıktan sonra gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Efsane Sanatçı Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Adıyaman'da Derin Üzüntü Yarattı
2
Tokat'ta Kan Donduran Olay: Baba Oğlunu Keserle Öldürdü
3
Kahramanmaraş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 20 Tutuklama
4
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
6
Hamas: Esir Takası Arabulucuların Garantileri ile Başladı
7
Samsun'da Kargo Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Zanlı Yakalandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor