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Yozgat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Yozgat Yerköy'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 21:47
Yozgat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Yozgat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Olay, Kale Mahallesi'nde S.B. ile M.K. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma ile başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.B., M.K.'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Kavga sonrası olay yerinde panic yaşanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan M.K., Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı ve olayın detayları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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