DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.387,86 0,05%

Yozgat'ta bıçaklı kavga: Alışveriş merkezi genel müdürü H.K. hayatını kaybetti

Yozgat'ta bir alışveriş merkezindeki tartışma kavgaya dönüştü; genel müdür H.K. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli B.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:19
Yozgat'ta bıçaklı kavga: Alışveriş merkezi genel müdürü H.K. hayatını kaybetti

Yozgat'ta bıçaklı kavga: Alışveriş merkezi genel müdürü hayatını kaybetti

Yozgat'ta bir alışveriş merkezinde meydana gelen kavgada, merkez genel müdürü yaşamını yitirdi. Olay, kentteki güvenlik güçlerini ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olayın ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, kentte bulunan bir alışveriş merkezinin genel müdürü H.K. ile burada kiracı olan B.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.K., H.K.'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti — 31 Ağustos 2025: Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde
2
Fatih'te Filistin'e Destek Yürüyüşü: Gazze'nin Zaferi İçin Duaya Davet
3
Yapay Zeka Destekli Stetoskoplar Kalp Hastalıklarını Saniyeler İçinde Tespit Ediyor
4
Hatay Defne'de Çökek Yaylası'ndaki Orman Yangını Söndürüldü
5
Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
6
AK Parti Yalçın'dan Eskişehir Eleştirisi: 'Ne Hizmet Verdiniz?'
7
İran'da Albay Rahim Muhammedi Görev Başında Öldü — Sistan ve Beluçistan

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta