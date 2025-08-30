Yozgat'ta bıçaklı kavga: Alışveriş merkezi genel müdürü H.K. hayatını kaybetti

Yozgat'ta bıçaklı kavga: Alışveriş merkezi genel müdürü hayatını kaybetti

Yozgat'ta bir alışveriş merkezinde meydana gelen kavgada, merkez genel müdürü yaşamını yitirdi. Olay, kentteki güvenlik güçlerini ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olayın ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, kentte bulunan bir alışveriş merkezinin genel müdürü H.K. ile burada kiracı olan B.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.K., H.K.'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.