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Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 14 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen bıçaklı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:54
Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 14 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Yozgat'ta Trajedi: Bıçaklı Saldırı Sonucu Can Kaybı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Z.Y., Salih Paşa Camisi önünde arkadaşları ile sohbet eden F.Ü. (14) ve E.G'ye henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bıçakla saldırarak yaraladı. Saldırı esnasında, Z.Y., kendisini durdurmaya çalışan 61 yaşındaki M.L.'yi de yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralıların Durumu

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından F.Ü, Yozgat Şehir Hastanesi'ne nakledildi; ancak ne yazık ki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin Durumu

Olayla ilgili yapılan sorgulamalarda, gözaltına alınan şüpheli Z.Y.'nin alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

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