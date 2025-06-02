DOLAR
39,18 0,3%
EURO
44,81 0,26%
ALTIN
4.249,85 -2,34%
BITCOIN
4.091.525,17 0,5%

Yozgat'ta Cenaze Töreninden Dönen Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Yozgat'ta cenaze dönüşü devrilen midibüste 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 17:28
Yozgat'ta Cenaze Töreninden Dönen Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Midibüs Devrildi: Cenaze Dönüşünde Facia

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaza Detayları ve Yaralıların Durumu

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir cenaze törenine katılan H.İ.K'nın kullandığı 06 EA 7369 plakalı midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolünü kaybederek devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Duran Lalek ile Hasan Özcan yaşamını yitirdi; 5'i ağır 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.

Vali Özkan Açıklamalarda Bulundu

Kaza yerine gelerek bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. Vali Özkan, durumu kritik olan yaralıların Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi edildiğini belirtti.

Tanıklardan Açıklama

Midibüste bulunan Gülsüm Özcan, cenaze defin işlemleri için Ankara'dan Sivas'a geldiklerini ve şoförün hızlı seyrettiğini aktararak, "Freni tutmadı, devrildi. Yolda hafif yağış vardı. Bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadık." şeklinde konuştu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2...

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2...

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
2
Ukrayna Heyetinden İstanbul'da Barış Müzakereleri Açıklamaları
3
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Hatay'da Kuduz Karantinası Altındaki 4 Mahalleden Sahipsiz Köpekler Toplanıyor
5
Balıkesir'de Çalışanlara Promosyon Piyangosu: 88.850 TL Bayram Harçlığı!
6
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a Kurban Bağışında Bulundu

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!