Yozgat'ta Cenaze Töreninden Dönen Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Midibüs Devrildi: Cenaze Dönüşünde Facia

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaza Detayları ve Yaralıların Durumu

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir cenaze törenine katılan H.İ.K'nın kullandığı 06 EA 7369 plakalı midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolünü kaybederek devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Duran Lalek ile Hasan Özcan yaşamını yitirdi; 5'i ağır 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.

Vali Özkan Açıklamalarda Bulundu

Kaza yerine gelerek bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. Vali Özkan, durumu kritik olan yaralıların Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi edildiğini belirtti.

Tanıklardan Açıklama

Midibüste bulunan Gülsüm Özcan, cenaze defin işlemleri için Ankara'dan Sivas'a geldiklerini ve şoförün hızlı seyrettiğini aktararak, "Freni tutmadı, devrildi. Yolda hafif yağış vardı. Bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadık." şeklinde konuştu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.