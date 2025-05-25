Yozgat'ta Çiftler 25.05.2025'te Nikahlarını Kıydırdı

Yozgat'ta 25.05.2025 Tarihinde Nikah Heyecanı

Yozgat'ta evlilik tarihini 25 Mayıs 2025 olarak seçen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Unutulmaz bir gün yaşamak isteyen 11 çift, Eski Pazar Nikah Salonu'nda sırayla evliliklerine adım attı.

Fatmanur ve Zekeriya Seçen Çifti'nın Mutluluğu

Nikahı kıyılan Fatmanur ve Zekeriya Seçen çifti, basın mensuplarına mutluluklarını ifade etti. Fatmanur Seçen, kendileri için anlam taşıyan bu özel günü daha da unutulmaz kılmak amacıyla nikah tarihini 6 ay öncesinden planladıklarını belirtti. Bugünün bir diğer anlamı ise eşinin doğum günü olması.

Fatmanur, "Nikahımızı özellikle bu tarihe denk getirmek istedik, çok mutluyuz. Darısı tüm bekarların başına." dedi.

Diğer Çiftlerin Düşünceleri

Bugün evlenen Zeynep Açıkgöz ise, hayatlarının en özel ve mutlu gününün, tarih açısından da unutulmaz olmasını istediklerini vurguladı. Damat Ömer Açıkgöz de kendileri için özel bir tarihte evlendikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Yoğun Talep ve Nikah Törenleri

Özel tarihlere olan yoğun talebi dile getiren evlendirme memuru Onur Nazlı, nikah törenlerinin saat 21.00'e kadar süreceğini aktardı.

Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Nikahı kıyılan Fatmanur ve Zekeriya Seçen çifti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutluluklarını dile getirdi.

Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Nikahı kıyılan Fatmanur ve Zekeriya Seçen çifti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutluluklarını dile getirdi.