DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.154.799,54 1,55%

Yozgat'ta Çiftler 25.05.2025'te Nikahlarını Kıydırdı

Yozgat'ta 25 Mayıs 2025'te çiftlerin yoğun talebiyle nikah dairelerinde hareketlilik yaşandı. Unutulmaz bir tarih olarak seçildi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:40
Yozgat'ta Çiftler 25.05.2025'te Nikahlarını Kıydırdı

Yozgat'ta 25.05.2025 Tarihinde Nikah Heyecanı

Yozgat'ta evlilik tarihini 25 Mayıs 2025 olarak seçen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Unutulmaz bir gün yaşamak isteyen 11 çift, Eski Pazar Nikah Salonu'nda sırayla evliliklerine adım attı.

Fatmanur ve Zekeriya Seçen Çifti'nın Mutluluğu

Nikahı kıyılan Fatmanur ve Zekeriya Seçen çifti, basın mensuplarına mutluluklarını ifade etti. Fatmanur Seçen, kendileri için anlam taşıyan bu özel günü daha da unutulmaz kılmak amacıyla nikah tarihini 6 ay öncesinden planladıklarını belirtti. Bugünün bir diğer anlamı ise eşinin doğum günü olması.

Fatmanur, "Nikahımızı özellikle bu tarihe denk getirmek istedik, çok mutluyuz. Darısı tüm bekarların başına." dedi.

Diğer Çiftlerin Düşünceleri

Bugün evlenen Zeynep Açıkgöz ise, hayatlarının en özel ve mutlu gününün, tarih açısından da unutulmaz olmasını istediklerini vurguladı. Damat Ömer Açıkgöz de kendileri için özel bir tarihte evlendikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Yoğun Talep ve Nikah Törenleri

Özel tarihlere olan yoğun talebi dile getiren evlendirme memuru Onur Nazlı, nikah törenlerinin saat 21.00'e kadar süreceğini aktardı.

Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk...

Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Nikahı kıyılan Fatmanur ve Zekeriya Seçen çifti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutluluklarını dile getirdi.

Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk...

Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Nikahı kıyılan Fatmanur ve Zekeriya Seçen çifti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutluluklarını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Mahsur Kalanları Kurtaran Ekipler Su Seviyesi Yükseldi!
2
Emeklilikte Adalet Derneği'nden Kademeli Emeklilik Talebi
3
Erbakan: Yaşanabilir ve Yeniden Büyük Türkiye Vurgusu
4
MİT Başkanı İbrahim Kalın İbn Haldun Akademi'nin Kapanış Dersini Verdi
5
Hüseyin Yayman, Muğla'da Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı
6
Ankara'da Miniklerden Coşkulu '1453 Fetih Yürüyüşü'
7
Edirne'de Gastronomi Akademisi Açıldı: Geleceğin Şefleri Yetişecek

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!