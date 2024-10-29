Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Yozgat'ta DEAŞ'a Yönelik Operasyon

Yozgat'ta yapılan terör operasyonunda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen iki Suriye uyruklu şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Özel Harekat Desteğiyle Düzenlenen Operasyon

Yapılan araştırmalar sonucunda örgüt üyesi oldukları belirlenen M.A. ve M.E. isimli şahısların adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polisi desteğiyle yapılan bu operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliye'ye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan zanlılar, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı faaliyetleri dolayısıyla yargılanacaklar.