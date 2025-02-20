Yozgat’ta Eğitime Kar İnişi: Yarın Ara Verildi

Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim yarın için durduruldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:02
Yozgat’ta Eğitime Kar İnişi: Yarın Ara Verildi

Yozgat Kent Merkezinde ve İki İlçede Eğitim Ara Verildi

Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışı bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor ve bu durumun buzlanma riskini artırabileceği vurgulanıyor.

İdari İzinler Hakkında Bilgilendirme

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda eğitim durumu ile ilgili alınan karar belirtildi. Eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler, ayrıca hamile, engelli bireyler, diyaliz hastaları ve kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri için yarın 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaklar.

Sağlık kurumları ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet ve AFAD gibi kuruluşlarla ilgili idari izinler, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerinin aksatılmadan planlanmasıyla düzenlenecek.

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