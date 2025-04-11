DOLAR
38,05 -0,28%
EURO
43,26 -1,47%
ALTIN
3.937,39 -1,92%
BITCOIN
3.123.485,15 -2,75%

Yozgat'ta Etkili Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Yozgat'ta kar yağışı yüksek kesimleri kapladı, vatandaşlar kar manzarasının tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:28
Yozgat'ta Etkili Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Yozgat'ta Kar yağışı Devam Ediyor

Yozgat'ta kar yağışı, kenti beyaza bürümeye devam ediyor. Öğle saatlerinde etkisini artıran kar, yüksek kesimleri, çatıları ve araçları kaplayarak güzel bir manzara oluşturdu.

Karla kaplanan araçlar, sürücüler tarafından temizlenerek yol alabilmesi sağlandı. Yozgat'ın tarihi mekanları, karın yarattığı beyaz örtü ile daha da görkemli bir hal aldı.

Vatandaşlardan Yasin Gündoğdu, kar yağışının ilkbaharı kışa çevirdiğini belirterek, "Ancak çok güzel yağdı, lapa lapa kar gördük. Yozgatlılar olarak biz bu duruma alışkınız. Kar yağışını seviyoruz, hiç üşümüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel...

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel görüntü oluşturdu.

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel...

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel görüntü oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünde Şehitler için Mevlit Töreni
2
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
3
TİHEK Başkanı Kılıç: İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Belgeledik
4
Marinüs Şelalesi Doğaseverleri Ağırlıyor: Karlar Eridi, Güzellikler Ortaya Çıktı
5
Kütahya'da Devrilen Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Ordu ve Bayburt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!