Yozgat'ta Etkili Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Yozgat'ta Kar yağışı Devam Ediyor

Yozgat'ta kar yağışı, kenti beyaza bürümeye devam ediyor. Öğle saatlerinde etkisini artıran kar, yüksek kesimleri, çatıları ve araçları kaplayarak güzel bir manzara oluşturdu.

Karla kaplanan araçlar, sürücüler tarafından temizlenerek yol alabilmesi sağlandı. Yozgat'ın tarihi mekanları, karın yarattığı beyaz örtü ile daha da görkemli bir hal aldı.

Vatandaşlardan Yasin Gündoğdu, kar yağışının ilkbaharı kışa çevirdiğini belirterek, "Ancak çok güzel yağdı, lapa lapa kar gördük. Yozgatlılar olarak biz bu duruma alışkınız. Kar yağışını seviyoruz, hiç üşümüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel görüntü oluşturdu.

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel görüntü oluşturdu.