Yozgat'ta Hastalanan Buzağı, Otomobille Veterinere Taşındı

Yozgat'ta Hastalanan Buzağı İçin Acil Müdahale!

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyünde besicilik yapan Hacı Uğurlu, hastalanan 1 aylık buzağısını otomobilinin bagajında veterinere taşıyarak hayvanına acil yardım ulaşmasını sağladı.

Hacı Uğurlu, 55 kilometre uzaklıkta bulunan veteriner kliniğine ulaşmayı başardı. Veteriner hekim Ferhat İpek, buzağının ishale bağlı su kaybı yaşadığını ve bu nedenle güçsüz düştüğünü belirtti. Bagajda yaptığı ilk müdahalede, buzağıya iğne yaparak serum takılmasını sağladı.

İpek, buzağının sıvı dengesini elektrolitlerle sağladığını ve Yozgat'ta buzağı doğumlarının başladığını belirterek bu dönemde viral hastalıkların hızla yayıldığını ifade etti. Buzağısının sağlık durumu için elinden geleni yaptığını söyleyen Hacı Uğurlu ise hastalık belirtisi olarak ishal ve halsizlik yaşadığını vurguladı.

Yozgat'ta bir besici, hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere taşıdı.

Yozgat'ta bir besici, hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere taşıdı.