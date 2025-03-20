Yozgat'ta Jandarmadan Yolda Kalan Sürücülere Can Suyu

Yozgat'ta etkili olan kar fırtınası, yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma ekiplerini çağırdı. Kent genelinde 2 gündür süren yoğun kar yağışı, kara yollarında ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Musabeyli köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

İhbar üzerine devriye gezen jandarma ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı. Soğuk hava koşullarından etkilenen vatandaşlara yardım eden jandarma, ayrıca yolda kalan 2 aracı da bulunduğu yerden kurtararak sürücülere destek sağladı.

Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüleri jandarma ekipleri kurtardı.

Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüleri jandarma ekipleri kurtardı.