Yozgat’ta Kadınlar Golf İle Tanışıyor

Sorgun ilçesinde, Sorgun Gençlik Derneği öncülüğünde düzenlenen bir projeyle 30 kadın golf sporu ile tanıştı. Erasmus Artı Spor Programı kapsamında desteklenen Ladies Woods EU Golf Contest (LWG) projesi doğrultusunda, katılımcılar 4 gün süren golf eğitim kursuna katılarak bu sporu öğrenmeye başladı.

İtalya'da Yeni Bir Deneyim

İtalyan golfçü Mauro De Marco tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerin ardından, ilk aşamayı başarıyla tamamlayan 30 kadın arasından seçilecek 15 kadına, 5-10 Mayıs tarihlerinde İtalya'da eğitim alma fırsatı sunulacak. Katılımcılar, burada edindikleri deneyimleri geri dönerek Yozgat’ta golf sporunu yaygınlaştırmak için kullanacaklar.

Projenin Önemi

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin gençler ve kadınlar için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Uğuz, “Bu proje ile kadınların kazandıkları bilgi ve becerileri paylaşarak golf sporunun Yozgat’ta yaygınlaşmasını hedefliyoruz.” dedi.

Kursiyerlerin Motivasyonu

Proje kapsamında Türkiye’ye gelen İtalyan golfçü Mauro De Marco, katılımcıların golf öğrenme konusundaki motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı. “Kadınlar hem bedenleri hem de zihinleriyle tamamen odaklanmış durumda. Yeni bir teknik kullanıyoruz ve temel tutuşlar ile topa vuruşları öğreniyorlar.” şeklinde konuştu.

Katılımcıların Düşünceleri

Semanur Aydın, projeye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Golfün sadece zenginler için bir spor olmadığını öğrendim.” dedi. Diğer katılımcılardan Büşra Seçinti ise heyecanını şu şekilde dile getirdi: “İlk yurt dışı deneyimimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu benim için büyük bir fırsat.”

Projenin ilk aşamasının bugün sona ermesinin ardından, başarılı bulunan 15 kadın İtalya'da eğitim alma hakkı kazanacak.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 30 kadın, proje kapsamında katıldıkları kursta golf sporunu öğreniyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 30 kadın, proje kapsamında katıldıkları kursta golf sporunu öğreniyor.