Yozgat'ta Kar Ve Tipi Sonrası Ulaşım Yeniden Başladı

Yozgat'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan kara yollarında yeniden ulaşım sağlanmaya başladı. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, tipi ve fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda meydana gelen aksamaların giderildiği bildirildi.

Ulaşıma Açılan Yollar

Valilik açıklamasında, Yozgat-Boğazlıyan, Sorgun-Kayseri, Akdağmadeni-Sivas, Yenipazar-Poyrazlı kara yolları ile Sarıkaya ilçesi ve Sorgun'un Doğankent beldesi yolunun araç trafiğine açıldığı ifade edildi.

Dikkatli Olunması Gerekiyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı da yapıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve hava durumunu takip etmelerini önerdi.