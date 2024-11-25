Yozgat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı, eğitim alanında da önlemlere yol açtı. Yozgat Valiliği, meteorolojik verileri dikkate alarak yarın eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği ve sokak aralarında süregelen buzlanmanın eğitim faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Bu nedenle, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve kurslar için 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ve kalp, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

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