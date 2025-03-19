Yozgat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, il genelinde eğitim faaliyetlerini aksattı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra eğitim-öğretime ara verildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi nedeniyle tedbir alındığı bildirildi. Bu kapsamda, il merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hem resmi hem de özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve Kur'an kursları için yarım gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ve kronik rahatsızlıkları bulunan personel ile okul öncesi eğitim kurumlarına ve rehabilitasyon merkezlerine çocukları olan annelere de 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra yarım gün idari izin verilmesi kararlaştırıldı. Sağlık kurumları ve acil durum görevleri bulunan kurumlar için ise idari izin düzenlemeleri, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacak.