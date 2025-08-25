DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Yozgat'ta Kayınvalidesini Bıçaklayarak Öldürmekle Suçlanan Sanığın Yargılanması Başladı

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kayınvalidesini bıçakla öldürmekle suçlanan Y.O. hakkında yargılama başladı; sanık ve tanıklar ifade verdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:11
Yozgat'ta Kayınvalidesini Bıçaklayarak Öldürmekle Suçlanan Sanığın Yargılanması Başladı

Yozgat'ta kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığın yargılanmasına başlandı

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.O. (31), maktul Kudret P.'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmadaki savunmalar

Sanık Y.O., savunmasında kayınvalidesiyle aralarında alacak meselesi olduğunu öne sürdü. Kayınvalidesinin isteği borcunu maddi durumu nedeniyle ödeyemediğini belirten sanık, olay günü konuşmak için evine gittiğini söyledi.

Alkollü olduğunu iddia eden sanık, olayı şöyle anlattı: 'Borçtan kaynaklı aramızda tartışma çıktı. Evde bulunan oklavayı bana fırlattı, hakaret etti. Elinde makas vardı. Ben de bir anlık cinnetle olayı gerçekleştirdim. Olay nedeniyle pişmanım.'

Sanığın eşi Ç.H.O., Kudret P.'nin annesi olduğunu belirterek, annesinin telefonuna borcunu hatırlatan ve kocasına hakaret içerikli sesli mesaj attığını iddia etti. Ç.H.O., bunun üzerine kocasının konuşmak için annesinin evine gittiğini, döndüğünde ise olayın işlendiğini aktardı.

Maktulün oğlu İ.P. ise eniştesinin annesiyle konuşmak için geldiğinde evde olduğunu, ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı. İ.P., 'Eniştem, anneme bıçakla vurdu. Mani olmak istedim ancak başaramadım. Şikayetçiyim.' dedi.

Mahkeme kararı ve duruşmanın ertelenmesi

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, dosyada eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın detayı

Olay, 1 Mayıs'ta Eski Pazar Mahallesi Kayseri Caddesinde meydana geldi. Sanık Y.O., kayınvalidesi Kudret P. (61)'nin evine gitti; ikili arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Y.O.'nün bıçakla müdahale ettiği belirtildi. Yaralanan kadın, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.O. tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
3
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
5
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
6
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
7
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan