Yozgat'ta Kayınvalidesini Bıçaklayarak Öldürmekle Suçlanan Sanığın Yargılanması Başladı

Yozgat'ta kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığın yargılanmasına başlandı

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.O. (31), maktul Kudret P.'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmadaki savunmalar

Sanık Y.O., savunmasında kayınvalidesiyle aralarında alacak meselesi olduğunu öne sürdü. Kayınvalidesinin isteği borcunu maddi durumu nedeniyle ödeyemediğini belirten sanık, olay günü konuşmak için evine gittiğini söyledi.

Alkollü olduğunu iddia eden sanık, olayı şöyle anlattı: 'Borçtan kaynaklı aramızda tartışma çıktı. Evde bulunan oklavayı bana fırlattı, hakaret etti. Elinde makas vardı. Ben de bir anlık cinnetle olayı gerçekleştirdim. Olay nedeniyle pişmanım.'

Sanığın eşi Ç.H.O., Kudret P.'nin annesi olduğunu belirterek, annesinin telefonuna borcunu hatırlatan ve kocasına hakaret içerikli sesli mesaj attığını iddia etti. Ç.H.O., bunun üzerine kocasının konuşmak için annesinin evine gittiğini, döndüğünde ise olayın işlendiğini aktardı.

Maktulün oğlu İ.P. ise eniştesinin annesiyle konuşmak için geldiğinde evde olduğunu, ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı. İ.P., 'Eniştem, anneme bıçakla vurdu. Mani olmak istedim ancak başaramadım. Şikayetçiyim.' dedi.

Mahkeme kararı ve duruşmanın ertelenmesi

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, dosyada eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın detayı

Olay, 1 Mayıs'ta Eski Pazar Mahallesi Kayseri Caddesinde meydana geldi. Sanık Y.O., kayınvalidesi Kudret P. (61)'nin evine gitti; ikili arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Y.O.'nün bıçakla müdahale ettiği belirtildi. Yaralanan kadın, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.O. tutuklandı.