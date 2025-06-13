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Yozgat'ta 'Madleen' Gemisine Saldırı Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren 'Madleen' gemisine saldırısı, Yozgat'ta büyük bir protesto ile kınandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 15:02
Yozgat'ta 'Madleen' Gemisine Saldırı Protesto Edildi

İsrail'in Saldırısı Yozgat'ta Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden sivil 'Madleen' gemisine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Yozgat'ta protesto edildi. Cuma namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Cami önünde bir araya gelen Genç Yozgat İHH üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Gazze'deki İnsani Kriz Vurgulandı

Protesto etkinliğinde grup adına bir açıklama yapan Ramazan Ali Akın, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, uzun süredir abluka altında yaşayan halkın temel haklarından mahrum bırakıldığını ifade etti. Akın, "Gazze halkı, tüm dünyanın gözü önünde sistematik bir şekilde cezalandırılmakta, kadınlar, çocuklar ve masum siviller ağır bir insani dram yaşamaktadır." dedi.

Gönüllülerin Gazze'deki duruma duyarsız kalmayarak Madleen gemisi ve 'Sumud Konvoyu'nu oluşturduğunu belirten Akın, bu girişimlerin insanlık vicdanını temsil ettiğini ifade etti. "Uluslararası insani yardım gönüllülerinin girişimiyle hazırlanan Madleen gemisi ve Sumud Konvoyu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, ablukanın hukuk dışı ve insanlık dışı yüzünü dünyaya göstermek amacıyla hareket etmektedir." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından protesto grubu, sloganlar atarak dağıldı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine...

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlediği saldırı, Yozgat'ta protesto edildi. Cuma namazı çıkışı Çapanoğlu Büyük Cami önünde toplanan Genç Yozgat İHH üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine...

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlediği saldırı, Yozgat'ta protesto edildi. Cuma namazı çıkışı Çapanoğlu Büyük Cami önünde toplanan Genç Yozgat İHH üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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