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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:44
Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

Yozgat kent merkezi ve Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sıkı bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Yozgat'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Yozgat kent merkezi ve Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli...

Yozgat kent merkezi ve Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

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