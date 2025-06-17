Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor
Yozgat kent merkezi ve Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sıkı bir çalışma yürüttü.
Operasyon Detayları
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
Yozgat'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Yozgat kent merkezi ve Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.