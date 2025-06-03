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Yozgat'ta Yaralı Kınalı Keklik Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaralı kınalı keklik, jandarma tarafından tedavi için koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:55
Yozgat'ta Yaralı Kınalı Keklik Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ta Yaralı Kınalı Keklik Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan kınalı keklik, hızlı bir müdahale ile tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Altındağ Mahallesi yakınlarında yaralı bir keklik keşfetti. Jandarma ekibi, bu değerli kuşu kurtarmak için anında harekete geçti.

Yaralı keklik, gerekli tedavi ve bakımının yapılabilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veterinerler, kekliğin sağlık durumu üzerinde çalışmalara başladı.

Tedavi süreci tamamlanan kekliğin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınması planlanıyor. Bu olay, doğa dostu yaklaşımın ve türlerin korunmasına önem veren ekiplerin çabalarını gözler önüne seriyor.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi...

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından arazide yaralı halde bulunan kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

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