Yozgat'taki Minik Öğrencilerden Mehmetçiklere Anlamlı Destek

Yozgat'ta bulunan Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte hazırladıkları atkı ve bereleri, Şırnak'ta görev yapan askerlere ulaştırmak için bir araya geldi.

Vatan savunucusu Mehmetçikler için özel olarak örülen bu hediyeler, öğrencilerin duyarlılığını gözler önüne serdi. Hazırladıkları el yapımı ürünlerin teslimi için İl Jandarma Komutanlığına giden öğrenciler, burada Türk bayrakları ve balonlarla karşılandılar.

Gezi kapsamında, jandarma personelinin eğitimli köpeklerinin gösterisini izleyen minikler, jandarmanın araç ve ekipmanlarını da yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrencilerin getirdiği atkı, bere ve mektuplar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç tarafından teslim alındı. Yalınkılıç, "Sizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Sizin ve ailelerinizin bunu düşünmesi bizim için çok değerli. Hazırladığınız bu anlamlı hediyeler, askerlerimiz için büyük bir moral kaynağı olacak," diye konuştu.

Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da projeye destek veren öğrenciler, öğretmenler ve velilere teşekkür etti. Sınıf öğretmeni Tutku Erdoğan ise bu projeyle öğrencilerde vatanseverlik ve yardımlaşma bilincini oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yozgat'ta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, aileleriyle ördükleri atkı ve bereleri, yazdıkları mektuplarla Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi. Hazırladıkları ürünleri teslim etmek için İl Jandarma Komutanlığına giden öğrenciler, jandarma personelince Türk bayrakları ve balonlarla karşılandı.

Yozgat'ta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, aileleriyle ördükleri atkı ve bereleri, yazdıkları mektuplarla Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi. Hazırladıkları ürünleri teslim etmek için İl Jandarma Komutanlığına giden öğrenciler, jandarma personelince Türk bayrakları ve balonlarla karşılandı.