Yozgat Valisi Özkan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yozgat Valisi Özkan, Önemli Oylamaya Destek Verdi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar tarafından çekilen en çarpıcı karelerin seçilmesine olanak tanıyor.

Fotoğraf Sanatına Verilen Önem

Vali Özkan, oylamanın önemine dikkat çekerek, fotoğraf sanatının toplum üzerindeki etkisini vurguladı. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bu tür etkinliklerin, sanatın ve kültürün gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Vali Özkan, katılımının yanı sıra oylamaya ve etkinliğe olan ilgiyi artırmak amacıyla yapılan çalışmaları da övgüyle karşıladı. Böylelikle Yozgat'ın kültürel etkinliklere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.