Yozgat Yerköy'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Yerköy'de 34 FS 310 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu Derya Balta hayatını kaybetti; sürücü ve üç kişi yaralandı, yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:32
Kaza Detayları

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Murat Balta (52) idaresindeki 34 FS 310 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Derya Balta (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Murat Balta ile araçtaki Selma (41), Yaşar (46) ve Ömer Asaf Şengül (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen Kişiye İlişkin Bilgi

Kazada hayatını kaybeden Derya Balta'nın, Yozgat Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

