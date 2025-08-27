Yozgat Yerköy'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaza Detayları

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Murat Balta (52) idaresindeki 34 FS 310 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Derya Balta (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Murat Balta ile araçtaki Selma (41), Yaşar (46) ve Ömer Asaf Şengül (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen Kişiye İlişkin Bilgi

Kazada hayatını kaybeden Derya Balta'nın, Yozgat Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

