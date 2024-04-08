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Yozgat Yerköy'de seçim skandalı: Mühürlü zarflar ve yırtık pusulalar dolaplarda bulundu!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 31 Mart seçimlerinde şoke eden bir gelişme yaşandı. AK Partili adayın kazandığı seçimlerde, Yerköy Atatürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda dolaplara gizlenmiş mühürlü zarflar ve yırtılmış oy pusulaları bulundu.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 19:20
Yozgat Yerköy'de seçim skandalı: Mühürlü zarflar ve yırtık pusulalar dolaplarda bulundu!

Yerköy ilçesinde 31 Mart seçimlerinde yaşananlar oldukça şaşırtıcı oldu. AK Parti adayı Fatih Arslan'ın 4.182 oy alarak seçimi kazandığı bildirilirken, seçim sonrası Yerköy Atatürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda mühürlü zarflar ve yırtılmış oy pusulalarının dolaplarda bulunduğu ortaya çıktı.

CHP ilçe teşkilatı üyeleri ve yetkililer, olayın duyulması üzerine adliye önünde toplandı ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yerköy'e giderek savcı ile görüştü.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan aramada, sandık görevlileri ve parti temsilcileri de olay mahalline çağrıldı. Bulunan zarflar ve oy pusulaları tutanak altına alınarak adliyeye getirildi.

Yaşanan bu olayın ardından soruşturma başlatıldı ve adli makamlar durumu araştırmaya başladı. Seçim sürecinde yaşanan bu tür olaylar, yerel seçimlerin önemini ve hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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