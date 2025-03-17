Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Yozgatlı Kadınlara Müjde: 1500 Yeni İş Fırsatı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat halkını sevindiren yeni bir destek müjdesi verdi. Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin hayata geçmesiyle 1500 kişiye iş imkanı sağlanma müjdesini duyuran Bakan Yumaklı, bölgesel ekonominin kalkınması adına önemli bir adım atıldığını belirtti. Bu dev hizmet, yerel halkın yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Bakan Yumaklı’dan Yozgat’a Umut Sinyalleri

Bakan Yumaklı, Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin kuruluş protokolünün onaylandığını ve böylece 1500 vatandaşımıza istihdam sağlanacağını aktardı. Bakan, "Yozgat için müjdeyi veriyoruz. Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi, 1500 vatandaşımıza iş imkanı sunacak" dedi.

Kadın İstihdamına Öncelik

Yeni projede, istihdam edilecek personelin dörtte üçünün kadınlardan oluşması öngörülüyor. Bu bağlamda, hem Yozgat hem de çevre illerin taze ürün ihtiyacını karşılayacak olan projede yılda 30 bin ton sebze ve meyve üretimi hedefleniyor.

1125 Dekar Alanda Üretim

Bakan Yumaklı, Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin 1125 dekar alanda faaliyet göstereceğini açıkladı. Bu alanda modern seralar ile birlikte üretilen ürünlerin işlenip paketleneceği sanayi parselleri de yer alacak. Proje, sadece üretimle sınırlı kalmayacak; bölgede biokütle tesisi, eğitim ve araştırma merkezleri, güneş enerjisi santrali (GES) ve atık yönetim alanları gibi donatılar da yer alacak.