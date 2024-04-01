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YRP’den iktidara “erken seçim kaçınılmaz” çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul adayı Mehmet Altınöz, iktidara çağrıda bulundu. Altınöz, “Vatandaşın cebinde para yok, iş yerleri kapanıyor. Erken seçim kaçınılmaz” dedi.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 18:05
YRP’den iktidara “erken seçim kaçınılmaz” çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul adayı Mehmet Altınöz, yerel seçim sonrasında iktidara seslendi. Türkiye’de bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Altınöz, “mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para yok. Esnaf kepenk indiriyor. Bu nedenle erken seçim kaçınılmaz” sözlerini kullandı.

“AK Parti bizimle helalleşsin”

Erken seçim çağrısının yanı sıra Mehmet Altınöz, AKP yöneticilerinin YRP ile helalleşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Altınöz, “AK Parti yöneticileri, bizim için hiç hakketmediğimiz hakaretlerde bulundu. Gelip bizimle helalleşmeniz gerek. Bunu yapmadan siyasete devam etmeyin. Bize söylemediğiniz hakaret kalmadı. Siz İstanbullulara da güvenmediniz. Her şeyi bildiğinizi zannettiniz. İlk erken seçimden Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey’i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

“Fatih Erbakan iktidar olsaydı İsrail Gazze’ye saldıramazdı”

Erken seçim çağrıları sonrasında Mehmet Altınöz, İsrail ve Gazze konusuna da değindi. Altınöz, “Sayın Erbakan iktidarda olsaydı İsrail, Gazze’ye saldırmayı aklından bile geçiremezdi.” İfadelerini kullandı. Ayrıca Altınöz konuşmasında “Bizim derhal iktidara gelmemiz lazım. Hemen yarın erken seçim istiyoruz” ifadelerine de yer verdi.

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