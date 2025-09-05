DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,49 -0,77%
ALTIN
4.758,7 -1,45%
BITCOIN
4.559.388,58 -0,16%

YSK Başkanı Yener: CHP'nin İstanbul'da 5 İlçe Kongrelerinin Durdurulması Kaldırıldı, İl Yönetimi İtirazı Reddedildi

YSK Başkanı Yener, CHP'nin İstanbul'daki 5 ilçe kongresinin durdurulmasının kaldırıldığını; il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:01
YSK Başkanı Yener: CHP'nin İstanbul'da 5 İlçe Kongrelerinin Durdurulması Kaldırıldı, İl Yönetimi İtirazı Reddedildi

YSK Başkanı Yener: CHP'nin İstanbul'da 5 İlçe Kongrelerinin Durdurulması Kaldırıldı, İl Yönetimi İtirazı Reddedildi

YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını duyurdu.

Aynı açıklamada, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddedildiği belirtildi.

Kararın İçeriği ve Etkileri

Yener'in açıklaması, söz konusu kongrelerin önündeki hukuki engelin ortadan kalktığını ve il yönetimine yönelik itirazın sonuçsuz kaldığını net şekilde ortaya koydu.

Bu karar, parti içi organizasyon süreçleri ve İstanbul siyasetinde yakından takip edilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sindh'te Sel Tehdidi: Yaklaşık 110 Bin Kişi Tahliye Edildi
2
Bakan Güler Konya'da Uyardı: PKK ve Uzantıları Silahlarını Koşulsuz Teslim Etmeli
3
Selanik'te Eski Savunma Bakanları: Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Şart
4
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması İsrail'i daha güvenli kılmaz
5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı
6
Mısır: Filistin davasının tasfiyesine ortak olmayacağız — Refah Kapısı ve yerinden edilmeler

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire