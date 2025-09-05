YSK Başkanı Yener: CHP'nin İstanbul'da 5 İlçe Kongrelerinin Durdurulması Kaldırıldı, İl Yönetimi İtirazı Reddedildi

YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını duyurdu.

Aynı açıklamada, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddedildiği belirtildi.

Kararın İçeriği ve Etkileri

Yener'in açıklaması, söz konusu kongrelerin önündeki hukuki engelin ortadan kalktığını ve il yönetimine yönelik itirazın sonuçsuz kaldığını net şekilde ortaya koydu.

Bu karar, parti içi organizasyon süreçleri ve İstanbul siyasetinde yakından takip edilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.