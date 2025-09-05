YSK, CHP'nin İstanbul'daki Kongre ve İl Yönetimi Başvurularını Karara Bağladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararlarına ilişkin başvurularını görüşerek kararlarını açıkladı. Kurul, bazı ilçelerdeki durdurma kararlarını kaldırırken, il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik itirazı reddetti.

Toplantı Detayları ve Yener'in Açıklaması

YSK, CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararları ile İstanbul il yönetimi ile ilgili başvurularını görüşmek üzere saat 14.30'da toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kurulumuz, CHP'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Diğer İlçelerdeki Kararlar

Öte yandan, CHP'nin Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerini durdurmasına ilişkin kararlarına yönelik başvurusu da ayrı bir toplantıda görüşülerek karara bağlandı. Kurul, söz konusu kararların kaldırılmasına karar verdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener (solda), CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini açıkladı.