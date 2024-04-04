YSK, Isparta ve Çorum taleplerini reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Isparta’nın Aksu ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti. Oyların birbirine yakınlığı nedeniyle gündeme gelen talep, YSK tarafından reddedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise Çorum’un Uğurludağ ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimleri için yeniden oy sayımı talebinde bulundu. Kurul ise bu talebi kabul etmedi.

Bu durum üzerine MHPli olduğu bilinen bir grup sokakta lastik yakarak eylem yaptı. Grup, polisin müdahalesi ile dağıtıldı.