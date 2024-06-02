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YSK'nın kararıyla 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenileniyor! Oy kullanımı başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kayseri, Şanlıurfa, Aksaray, Sivas, Kırklareli ve Tunceli'de 3 ilçe ve 4 beldede yerel seçimler yenileniyor. Oy kullanma işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 10:47
YSK'nın kararıyla 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenileniyor! Oy kullanımı başladı

3 ilçe ve 4 beldede oy kullanma işlemi başladı

D31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonrası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bazı yerlerde seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Bu kapsamda, 3 ilçe ve 4 beldede seçmenler bugün sandık başına gidiyor.

Seçimler Hangi Yerlerde Yenileniyor?

YSK'nın kararı doğrultusunda, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesi, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yerel seçimler yeniden yapılıyor.

Oy Kullanma Süreci

Seçmenler, belirlenen sandıklarda saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecekler. Seçimlere dair yayın yasağı ise kanun gereği saat 21.00'e kadar geçerli olacak. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu bu süreyi öne çekme yetkisine sahip.

Yerel Seçimlerde Yeniden Oy Kullanma Nedenleri

YSK, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar çerçevesinde bazı bölgelerdeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu karar, seçim sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiaları ve diğer hukuki gerekçelerle alındı. Seçmenler, bugün oylarını kullanarak yerel yönetimlerini belirleyecek.

Sonuçlar ve Yayın Yasağı

Seçim sonuçlarına dair yayın yasağı, kanun gereği saat 21.00'e kadar sürecek. Ancak, YSK'nın bu süreyi öne çekme yetkisi bulunuyor. Seçim sonuçları ve detaylar, yayın yasağının kalkmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

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