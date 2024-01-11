YSK: Seçime katılma yeterliliği olan 36 parti adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek
31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimler için aday belirleme süreci başladı. Merkez yoklaması usulüne göre adaylarını tespit edecek olan 36 parti, seçmenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yerel Seçimler için aday gösterme süresi 10 Ocak’ta sona erdi. YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre, siyasi partiler, hangi seçim bölgelerinde ve hangi yöntemlerle aday belirleyeceklerini YSK’ye bildirdiler. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan seçim takvimi, yerel yönetimlerin şekilleneceği seçimlerin önemini vurguluyor.
Yerel Seçimler için aday tespiti sürecinde 36 parti, ön seçime gitmeyeceklerini YSK’ye duyurdu. Partiler, adaylarını merkez yoklaması usulüne göre seçecekler. Bu yöntem, partilerin kendi içlerinde aday belirleme yetkisini merkez yönetimlerine veriyor.
2 Ocak’ta YSK tarafından açıklanan seçime katılma yeterliliği listesinde 36 parti yer aldı. Listede yer alan partiler şu şekilde:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi