YSK: Seçime katılma yeterliliği olan 36 parti adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek

Yerel Seçimler için aday gösterme süresi 10 Ocak’ta sona erdi. YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre, siyasi partiler, hangi seçim bölgelerinde ve hangi yöntemlerle aday belirleyeceklerini YSK’ye bildirdiler. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan seçim takvimi, yerel yönetimlerin şekilleneceği seçimlerin önemini vurguluyor.

Yerel Seçimler için aday tespiti sürecinde 36 parti, ön seçime gitmeyeceklerini YSK’ye duyurdu. Partiler, adaylarını merkez yoklaması usulüne göre seçecekler. Bu yöntem, partilerin kendi içlerinde aday belirleme yetkisini merkez yönetimlerine veriyor.

2 Ocak’ta YSK tarafından açıklanan seçime katılma yeterliliği listesinde 36 parti yer aldı. Listede yer alan partiler şu şekilde:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi