YSK üyeleri ve siyasi partiler seçimleri “kokpit”ten izleyecek

31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), teknik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Seçimle ilgili her türlü işlemin yürütüldüğü, bilgilerin ve belgelerin üretildiği Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), seçim sonuçlarını anlık bir şekilde takip edebilmeyi sağlıyor.

YSK üyeleri, seçim sonuçları bu sistemle ve “kokpit” ekranıyla an be an takip edebilecekler. Ayrıca bu sistem sayesinde, seçim sürecindeki anlık gelişmeler, siyasi partilerle de paylaşılıyor.



YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi parti YSK temsilcileri, seçimi “kokpit” ismi verilen ekrandan eş zamanlı olarak izleyerek takip edebilecekler.