Yucatan'da Minibüs ve Tır Çarpıştı: 15 Ölü, 3 Yaralı

Yucatan'da minibüs ile tırın çarpışması: 15 kişi hayatını kaybetti

Yucatan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, Merida-Campeche yolunun 127. kilometresinde bir minibüs ile tır çarpıştı. Olayda 15 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza anı ve yolcu profili

Meksika basınına göre, inşaat işçilerini taşıyan minibüs önce öndeki araca çarptı, ardından karşı şeride geçerek bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste büyük hasar oluştu.

Kurtarma çalışmaları ve soruşturma

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışanları çıkarmak için uzun süre mücadele verdi. Kazaya ilişkin resmi soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili detaylar yetkililer tarafından araştırılıyor.