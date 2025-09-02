Yücel'den Tele1'e Karartma Tepkisi: Basın Özgürlüğü Vurgusu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıya kınama

Yücel, Muğla'nın Menteşe ilçesi Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine yönelik saldırıyı hatırlatarak olayı lanetledi. "Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal Aras'ın evine yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Başkanımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi ve saldırının sorumlularının hak ettikleri cezayı almasını istedi.

Yargı, tutukluluk ve İmamoğlu

Yeni adli yılın başlamasına değinen Yücel, önceki adli yılda yargı bağımsızlığının zedelendiğini savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma ve tutukluluk sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "19 Mart'tan bu yana başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere seçilmiş belediye başkanları ve onların yol arkadaşları, kıymetli bürokratlarımız özgürlüğü gasbedilerek haksız, hukuksuz, delilsiz ve ispatsız bir şekilde mesnetsiz iddialarla türlü iftiralarla cezaevlerinde tutuluyor. Yargı gücünün zorbaca kullanılmasıyla adalet duygusu temelinden sarsılmış, haklarında tek bir somut delil olmaksızın yol arkadaşlarımız aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır."

Ekonomik tablo ve vaat

Yücel, açlık ve yoksulluk sınırının arttığını, memur ve emeklilere yapılan zammın yetersiz kaldığını belirtti. Konuşmasında, "Yakın zamanda iktidar değiştiğinde memur ve memur emeklileri hak ettikleri, insan onuruna yaraşır bir hayata Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Tele1 ve RTÜK kararına tepki

RTÜK'ün Tele1 televizyonuna verdiği cezaya sert tepki gösteren Yücel, karartma kararını "sansür" olarak nitelendirdi. Yücel şöyle dedi: "Muhalif medya üzerinde sansür sopası haline getirilen RTÜK kararıyla pazartesi günü itibarıyla Tele1 ekranları 5 gün süreyle karartıldı. Biz bu zulmü tanıyoruz, tanıyoruz ama kabul etmiyoruz ve buna alışmayacağız."

Basın özgürlüğüne vurgu

Basın özgürlüğünden ve özgür düşünceden vazgeçmeyeceklerini belirten Yücel, sözlerini şu güçlü mesajla noktaladı: "Demokrasinin olmazsa olmazı özgür basındır. Cumhuriyet Halk Partisi ise ülkemizde demokrasinin ve basın özgürlüğünün teminatıdır. Televizyonu karanlığa gömmek isteyenlere karşı Tele1 ailesinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz."

