DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,64%
ALTIN
4.619,73 -0,49%
BITCOIN
4.502.496,72 -0,59%

Yücel'den Tele1'e Karartma Tepkisi: Basın Özgürlüğü Vurgusu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemini açıkladı; Tele1'e verilen RTÜK cezasını kınadı, İmamoğlu'nun tutukluluğunu ve basın özgürlüğünü savundu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:06
Yücel'den Tele1'e Karartma Tepkisi: Basın Özgürlüğü Vurgusu

Yücel'den Tele1'e Karartma Tepkisi: Basın Özgürlüğü Vurgusu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıya kınama

Yücel, Muğla'nın Menteşe ilçesi Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine yönelik saldırıyı hatırlatarak olayı lanetledi. "Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal Aras'ın evine yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Başkanımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi ve saldırının sorumlularının hak ettikleri cezayı almasını istedi.

Yargı, tutukluluk ve İmamoğlu

Yeni adli yılın başlamasına değinen Yücel, önceki adli yılda yargı bağımsızlığının zedelendiğini savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma ve tutukluluk sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "19 Mart'tan bu yana başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere seçilmiş belediye başkanları ve onların yol arkadaşları, kıymetli bürokratlarımız özgürlüğü gasbedilerek haksız, hukuksuz, delilsiz ve ispatsız bir şekilde mesnetsiz iddialarla türlü iftiralarla cezaevlerinde tutuluyor. Yargı gücünün zorbaca kullanılmasıyla adalet duygusu temelinden sarsılmış, haklarında tek bir somut delil olmaksızın yol arkadaşlarımız aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır."

Ekonomik tablo ve vaat

Yücel, açlık ve yoksulluk sınırının arttığını, memur ve emeklilere yapılan zammın yetersiz kaldığını belirtti. Konuşmasında, "Yakın zamanda iktidar değiştiğinde memur ve memur emeklileri hak ettikleri, insan onuruna yaraşır bir hayata Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Tele1 ve RTÜK kararına tepki

RTÜK'ün Tele1 televizyonuna verdiği cezaya sert tepki gösteren Yücel, karartma kararını "sansür" olarak nitelendirdi. Yücel şöyle dedi: "Muhalif medya üzerinde sansür sopası haline getirilen RTÜK kararıyla pazartesi günü itibarıyla Tele1 ekranları 5 gün süreyle karartıldı. Biz bu zulmü tanıyoruz, tanıyoruz ama kabul etmiyoruz ve buna alışmayacağız."

Basın özgürlüğüne vurgu

Basın özgürlüğünden ve özgür düşünceden vazgeçmeyeceklerini belirten Yücel, sözlerini şu güçlü mesajla noktaladı: "Demokrasinin olmazsa olmazı özgür basındır. Cumhuriyet Halk Partisi ise ülkemizde demokrasinin ve basın özgürlüğünün teminatıdır. Televizyonu karanlığa gömmek isteyenlere karşı Tele1 ailesinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz."

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yönetim...

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yönetim...

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
3
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
4
İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde ‘İyi Niyetten Yoksun’
5
Bodrum'da teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye
6
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
7
Yunanistan'dan Global Sumud Filosu'na Katılım: March to Gaza Greece Gemisi Katılıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter