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Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 25.6 zam geldi!

TCDD, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarında yüzde 25.6'lık bir artış yaptı. Bu artışla birlikte İstanbul-Ankara arası YHT bilet fiyatı 540 TL'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:22
Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 25.6 zam geldi!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında önemli bir artış yaptı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle birlikte YHT bilet fiyatları yüzde 25.6 oranında zamlandı. Bu zam, birçok yolcunun bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

TCDD'nin yaptığı zam ile birlikte, İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı 540 TL'ye yükseldi. Daha önce 430 TL olan bu fiyat, bugünkü zamla birlikte ciddi bir artış gösterdi. Bu yeni fiyatlar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 

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