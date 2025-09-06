DOLAR
Yüksek ve Orta-Yüksek Teknoloji İhracat Payı %42,5'e Yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ocak-Ağustos 2025'te yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracat payı %42,5'e çıktı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:14
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüksek ve orta-yüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatındaki payının yılın ilk 8 ayında %42,5 seviyesine ulaştığını duyurdu.

Bakan Bolat'ın açıklaması

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek teknolojili üretim ve ihracattaki artışın Türkiye ekonomisinin büyümesini güçlendirdiğine dikkati çekti. Açıklamasında şunları söyledi:

"Yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatımızın imalat sanayi ihracatımız içindeki payı Ocak-Ağustos 2025 döneminde yüzde 42,5'e yükselmiştir. Yüksek teknoloji ihracatımız Ocak-Ağustos 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4, orta-yüksek teknoloji ihracatımız yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Ocak-Ağustos 2024 döneminde yüzde 40,1 iken 2025'te yüzde 42,5 seviyesine yükselmiştir."

Üretim ve büyüme göstergeleri

Bolat, yılın ikinci çeyreğinde imalat sanayisinin 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydederek %7 büyüdüğünü ve bu çeyrekte imalat sanayisinin GSYH büyümesine 1,1 puan katkı sağladığını bildirdi.

İmalat sanayindeki bu güçlü artışın temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenmenin bulunduğunu vurgulayan Bolat, nisan-haziran döneminde yüksek teknoloji üretiminin çeyreklik bazda %9,6, yıllık bazda ise %38,5 oranında artış gösterdiğini kaydetti.

Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda temmuzda %71,7, ağustosta %42,3 artış kaydetmiştir. Bolat, yüksek teknoloji alanındaki üretim kapasitesinin artmasının dış ticarette rekabeti güçlendirdiğini ve verimlilik ile yüksek katma değer üretimi yoluyla büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını belirtti.

Bu katkının kalıcı ve daha güçlü hale gelmesi için tüm kurumların koordinasyonu içinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

