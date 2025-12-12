Yüksekova'da Yerli Malı Haftası'nda Cemaate Keledoş İkramı

Okul öncülüğünde geleneksel tat tanıtıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yerli Malı Haftası kapsamında cuma namazı sonrası cemaate yöresel yemeklerden keledoş ikram etti.

Etkinlik, Yeni Mahalle’de bulunan Mustafa Zeydan Camisi’nde gerçekleştirildi. Organizasyon, okul müdürü Kenan Canan öncülüğünde yapıldı ve büyük ilgi gördü.

Kenan Canan etkinliğin amacını şöyle anlattı: "Yerli Malı Haftası’nın başlangıcında öğrencilerimizle birlikte Mustafa Zeydan Camisi’nde hutbemizi okuduk. Akabinde cami dışında yöremize ait keledoş yemeğini cemaatimize ikram ettik. Buradaki temel hedefimiz, yöresel yemeklerimizin tanıtılması ve gençlerimizin aile bağlarını güçlendirmek adına bu yemekleri evlerinde de yaparak geleneği sürdürmeleridir. Etkinliğimize katkı sunan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederim."

Cami cemaatinden Adil Çobankaya da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Allah cumamızı kabul etsin. Ankara’dan misafir olarak geldim, Yüksekova’da cuma namazı kılmak nasip oldu. Burada halkın sıcaklığını ve hürmetini gördüm, çok memnun oldum. Aslen Ispartalıyım. Camide dağıtılan keledoş yemeğini tattım, gerçekten çok beğendim. Hatta evde hanıma götürmek için tekrar aldım. Allah razı olsun, cumanız mübarek olsun"

Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle Yüksekova'da yöresel tatlar ön plana çıkarken, vatandaşlar kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik bu tür faaliyetlere yoğun ilgi gösterdi.

