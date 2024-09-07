Yüksekova'daki Kadınlar, Yöresel Ürünlerle Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Yüksekova'da Berivanlardan Ekonomik Katkı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan berivan kadınlar, yaylaya giderek hayvanların sütünden elde ettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine önemli katkılarda bulunuyor.

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Kamişlı ve Yeşildere köylerinde yaşayan kadınlar, her sabah erken saatlerde ev işlerini tamamlayarak yaylaya yöneliyor. 24 haneye ait toplam 1200 koyunun bulunduğu bu yaylaya ulaşım sağlayan kadınlar, eşlerinin desteğiyle süt sağım işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Elde Ettikleri Ürünler

Sağdıkları sütü bidonlara dolduran kadınlar, köye döndüklerinde bu sütlerden peynir, tereyağı ve yoğurt üreterek, aile bütçelerine destek sağlıyorlar. Kadınlardan Kezban Özcanan, “Günlük ev işlerinin ardından buraya gelip süt sağımını yapıyoruz. Elde ettiğimiz ürünlerin bir kısmını ihtiyaçlarımıza, diğer kısmını ise satmak için kullanıyoruz,” diyerek zorlu yaşam şartlarını dile getiriyor.

Su Sorunu ve Geçim Zorluğu

Özcanan, ayrıca su sıkıntısı çektiklerini belirterek yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını istiyor. Şükriye Eniş ise, “Zorlu bir hayatımız var. Her gün buraya geldikçe koyunlarımızı sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütten geçimimizi sağlıyoruz.” şeklinde görüşlerini paylaşıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, günün ilk ışıklarıyla gittikleri yaylalarda, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor. Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, günün ilk ışıklarıyla gittikleri yaylalarda, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor. Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, günün ilk ışıklarıyla gittikleri yaylalarda, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor. Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, günün ilk ışıklarıyla gittikleri yaylalarda, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor. Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, günün ilk ışıklarıyla gittikleri yaylalarda, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor. Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, günün ilk ışıklarıyla gittikleri yaylalarda, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor. Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, günün ilk ışıklarıyla gittikleri yaylalarda, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor. Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, günün ilk ışıklarıyla gittikleri yaylalarda, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor. Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.